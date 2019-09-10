البنك المركزي: ارتفاع محفظة الأوراق المالية لـ1.8 تريليون جنيه في مايو

سجلت محفظة الأوارق المالية لدي البنوك في مايو الماضي حوالي 1.8 تريليون جنيه مقابل 1.75 تريليون جنيه في إبريل السابق له بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه مقارنة بـ 1.81 تريليون جنيه في مارس السابق بزيادة بلغت 10 مليارات جنيه.



وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان حجم الأوراق المالية للقطاع الحكومي بلغت 1.65 تريليون جنيه مقابل 1.63 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 1.7 تريلين جنيه في مارس 2019.



وبلغت أرصدة الأوراق المالية للقطاع العامة لـ 325 مليون جنيه في مايو الماضي مقابل 561 مليون جنيه في إبريل 2019 ومقارنة بـ 586 مليون جنيه في مارس من نفس العام

وبلغت أرصدة الأوراق للقطاع الخاص نحو 78.244 مليار جنيه مقابل 78.56 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 77.6 مليار جنيه في مارس 2019.