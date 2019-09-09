عودة زعيم المعارضة فى جنوب السودان لبحث الاستعدادات لتشكيل الحكومة الائتلافية

عاد زعيم المعارضة فى جنوب السودان ، رياك مشار ، اليوم / الاثنين / الى جوبا من اجل بحث الاستعدادات الخاصة بتشكيل حكومة ائتلافية فى شهر نوفمبر المقبل.



وذكرت شبكة / ايه بى سي نيوز/ الاخبارية الامريكية ان رئيس جنوب السودان سليفا كير التقى على الفور زعيم المعارضة - لاول مرة - منذ اكتوبر الماضى فى قصر الرئاسة ، حيث تركزت المحادثات بينهما على سبل توحيد القوى فى جنوب السودان من اجل تشكيل جيش وطنى موحد للبلاد .



ويرى المراقبون ان عودة مشار الى جوبا تعتبر بمثابة محاولة اخيرة لدفع اتفاق السلام الهش الموقع فى جنوب السودان فى شهر سبتمبر الماضى والذى يتعرض لعراقيل تقف فى طريق تنفيذه نتيجة لاستمرار القتال فى بعض مناطق جنوب السودان.



واشارت الشبكة الامريكية الى ان محمد حمدان دقلو عضو المجلس السيادى فى السودان رافق مشار خلال عودته من الخرطوم الى جوبا .