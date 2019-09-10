ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم.. التعليم العالي تفتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:25 ص
تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة
نهلة الشربيني
فتحت اليوم الثلاثاء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/ 9/ 2019 حتى يوم الجمعة الموافق 13 /9 /2019.

وقالت وزارة التعليم العالي إن ذلك سيتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وتتضمن هذه القواعد ما يلي: التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.


وتتضمن القواعد والشروط المنظمة لتقليل الاغتراب أيضا: الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. القصة كاملة لـ حريق وكالة البلح رعب وهلع واصوات صراخ.. وطبيب طنطا مارس الجنس مع عشيقته وخلص على طفله

وفاء وآيتن عامر: مش هنآخد فلوس مقابل التمثيل في هذه الحالة.. فيديو

شاهد| لحظة اندلاع حريق هائل في وكالة البلح بوسط البلد

30 دقيقة رعب بوكالة البلح.. نرصد اللحظات الأولى من الحريق.. فيديو وصور

عميق ارتياحنا .. الحكومة الكويتية تعلن تطورات الحالة الصحية لـ أمير الكويت

المستشار عماد أبو هاشم يكشف سبب انشقاقه عن جماعة الإخوان والعودة لـ مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز الصينى .. 7 وصفات متنوعة أبرزها بالدجاج والصويا صوص

اسباب الم المفاصل المفاجئ .. 7 مخاطر وراء الشعور بها

أحلى كبيلز .. دنيا سمير غانم في صورة رومانسية مع زوجها رامي رضوان