اليوم.. التعليم العالي تفتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة

فتحت اليوم الثلاثاء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/ 9/ 2019 حتى يوم الجمعة الموافق 13 /9 /2019.





وقالت وزارة التعليم العالي إن ذلك سيتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.





وتتضمن هذه القواعد ما يلي: التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.







