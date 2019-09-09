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أخبار العالم

بعد 32 عاما و5 أطفال.. زوج مرشحة سابقة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي يطلب الطلاق

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:05 م
رحيم يسري
تقدم زوج سارة بالين حاكمة ألاسكا السابقة بطلب للطلاق من زوجته السياسية الأمريكية.

وبحسب موقع "BuzzFeed" الأمريكي، فإن وثيقة مقدمة لمحكمة يوم الجمعة تضمنت طلب الطلاق بسبب "عدم توافق المزاج بين الأطراف .. ووجدوا أنه من المستحيل العيش معًا كزوج وزوجة".

وكانت سارة بالين مرشحة السيناتور جون ماكين لمنصب نائب الرئيس خلال انتخابات 2008.

القضية المرفوعة بمحكمة أنكوريدج تضمنت الأحرف الأولى لأسماء الزوجين وتبين أن المدعي هو تود ميشيل بالين زوج حاكمة ألاسكا السابقة سارة بالين وتضمنت الوثيقة نفس تواريخ الميلاد.

وتشمل الدعوى أيضا إفادة حول حضانة الأطفال ، ولدى الزوجان 5 أطفال أصغرهم عمره 11 عاما.

ويقول الموقع إن محامي تود وسارة لم يستجيبا لطلب التعليق.

جدير بالذكر أنهما متزوجان منذ 1988.

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