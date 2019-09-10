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رياضة

كان زمانها بتغني وداع يا دنيا وداع... رواد السوشيال ميديا عن غناء مكة محمد صلاح بالإنجليزية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:07 ص
مكة محمد صلاح تغني
مكة محمد صلاح تغني
مصطفى كرم
لقي فيديو مكة محمد صلاح وهي تعزف علي الجيتار وتغني بالإنجليزية ردود واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر هشتاج #محمد_صلاح قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر بسبب نشرة فيديو مكة ابنتة وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎بسم الله ماشاء الله ........عسل .......مكه محمد صلاح.


‏هههههههههه
الفنانة العالمية ....مكة محمد صلاح.
‏مكه محمد صلاح القمر 💞💞💞💞💞💞💞
ربنا يحفظهالك يا ملك👑 ‎.

‏مكة محمد صلاح بتغني مع محمد صلاح ف البيت ومحمد صلاح بيضحك عليها بالفيديو.


‏ودي حال ال ابوها محمد صلاح كان زمانها ف مصر بتغني وداع ي دنيا وداع ...انه القدر يا ساده😂😂💔.

‏فيديو مكة محمد صلاح ادخل البهجة قلبي ✨

‏ربنا يحفظها لك واﻷسرة يارب يا أبو مكه ‎#محمد_صﻻح

‏بنت محمد صلاح💙💙




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