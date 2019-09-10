كان زمانها بتغني وداع يا دنيا وداع... رواد السوشيال ميديا عن غناء مكة محمد صلاح بالإنجليزية

لقي فيديو مكة محمد صلاح وهي تعزف علي الجيتار وتغني بالإنجليزية ردود واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتصدر هشتاج #محمد_صلاح قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر بسبب نشرة فيديو مكة ابنتة وجاءت التعليقات كالتالي :
بسم الله ماشاء الله ........عسل .......مكه محمد صلاح.
هههههههههه
الفنانة العالمية ....مكة محمد صلاح.
مكه محمد صلاح القمر 💞💞💞💞💞💞💞
ربنا يحفظهالك يا ملك👑 .
مكة محمد صلاح بتغني مع محمد صلاح ف البيت ومحمد صلاح بيضحك عليها بالفيديو.
ودي حال ال ابوها محمد صلاح كان زمانها ف مصر بتغني وداع ي دنيا وداع ...انه القدر يا ساده😂😂💔.
فيديو مكة محمد صلاح ادخل البهجة قلبي ✨
ربنا يحفظها لك واﻷسرة يارب يا أبو مكه #محمد_صﻻح
بنت محمد صلاح💙💙
وتصدر هشتاج #محمد_صلاح قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر بسبب نشرة فيديو مكة ابنتة وجاءت التعليقات كالتالي :
بسم الله ماشاء الله ........عسل .......مكه محمد صلاح.
هههههههههه
الفنانة العالمية ....مكة محمد صلاح.
مكه محمد صلاح القمر 💞💞💞💞💞💞💞
ربنا يحفظهالك يا ملك👑 .
مكة محمد صلاح بتغني مع محمد صلاح ف البيت ومحمد صلاح بيضحك عليها بالفيديو.
ودي حال ال ابوها محمد صلاح كان زمانها ف مصر بتغني وداع ي دنيا وداع ...انه القدر يا ساده😂😂💔.
فيديو مكة محمد صلاح ادخل البهجة قلبي ✨
ربنا يحفظها لك واﻷسرة يارب يا أبو مكه #محمد_صﻻح
بنت محمد صلاح💙💙
بنت محمد صلاح💙💙 https://t.co/SjbgDVaLt0— sherif (@SherifM33199379) September 9, 2019