الجمارك : تحصيل 130.3 مليون جنيه "فارق تقييم متدني" لبضائع مستوردة في شهر



ضمت اللجنة كلا من " تامر صبحى، مصطفي الكيلاني، ناهد عبد العظيم، لميس عبد الودود، رانيا ابو السعود ، نفين اميل ، محمود على ، ريهام ابو المحاسن ، نادر نبيل ، ناديه سعد ، أمير فكري ، مها فكري ، ومايكل طلعت".





قالت مصلحة الجمارك، إن إدارة الاستخبارات الجمركية التابعة لها، قامت بإمداد المنافذ و الموانئ الجمركية بـ 132 مذكرة معلوماتية علي مدار أغسطس الماضي، باعتبارها دليلا استرشاديا للتقييم الجمركي علي البضائع المستوردة التي لا يتم تضمينها بمستندات وفواتير، موضحة أن تلك النتائج أسفرت عن ارتفاع التحصيل لـ130.3 مليون جنيه.ذكر تقرير صادر عن مصلحة الجمارك، أن البضائع التي شهدت وجود فارق في التقييم كانت عبارة عن " لعب أطفال، اكسسوارات موبايل، أجهزة كهربائية، أدوات مكتبية و اطارات وهواتف" تم تقديم مستنداتها بقيمة متدنية، ليصل فارق التقييم عليها نحو 70 مليون جنيه بالزيادة عن القيمة الحقيقية.كانت اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من إدارة الاستخبارات قد نجحت في تغيير قيمة التقييم علي تلك البضائع والتي كانت 60 مليونا و300 ألف جنيه.