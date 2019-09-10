أم تناشد أهل الخير : محتاجة مساعدة شهرية تساعدنى على تعليم عيالي ونقدر نعيش منها

ناشدت أم بلال ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة توفير مساعدة مالية لها تعينها على متاعب الحياة .



و تقول أم بلال ، البالغة من العمر 39 عاما ، وتقيم بداير الناحية بمنطقة الدقي: جوزى طلقنى منذ ٣ سنوات، عندى طفلان في الدراسة، عيشتى على قدها، بعانى من مصاريف تعليمهما، وزوجى رافض أن يساعدني، بشتغل في البيوت، بمسح سلالم عشان أقدر أجيب أكل وشرب .

وأضافت أم بلال: مفيش عندى أى دخل غير شغلى في البيوت، ومش مكفى مصاريفى أنا وعيالي، والإيجار بندفعه شهر وبنعانى في الشهر اللى بعده، وحالنا على قدنا .



واختتمت كلامها: نفسى في مساعدة شهرية تساعدنى على تعليم عيالي، ونقدر نعيش منها.



للتواصل مع الحالة ٠١٠٣٠٣٦١٦٥٤



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

