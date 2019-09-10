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بين الناس

أم تناشد أهل الخير : محتاجة مساعدة شهرية تساعدنى على تعليم عيالي ونقدر نعيش منها

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:51 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشدت أم بلال ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة توفير مساعدة مالية لها تعينها على متاعب الحياة .

و تقول أم بلال ، البالغة من العمر 39 عاما ، وتقيم بداير الناحية بمنطقة الدقي: جوزى طلقنى منذ ٣ سنوات، عندى طفلان في الدراسة، عيشتى على قدها، بعانى من مصاريف تعليمهما، وزوجى رافض أن يساعدني، بشتغل في البيوت، بمسح سلالم عشان أقدر أجيب أكل وشرب .
وأضافت أم بلال: مفيش عندى أى دخل غير شغلى في البيوت، ومش مكفى مصاريفى أنا وعيالي، والإيجار بندفعه شهر وبنعانى في الشهر اللى بعده، وحالنا على قدنا .

واختتمت كلامها: نفسى في مساعدة شهرية تساعدنى على تعليم عيالي، ونقدر نعيش منها.

للتواصل مع الحالة ٠١٠٣٠٣٦١٦٥٤

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