المنيا يعلن صفقة مهاجم الداخلية رسميا

أعلن الدكتور محمد عليان مدير الكرة بنادي المنيا ، عن ضم المهاجم عبد العزيز الشاعر الشهير ب" زيزو"، إلى صفوف الفريق رسميا لمدة موسمين، ضمن التدعيمات التي تتم للفريق استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.



وأوضح عليان أن اللاعب يمتاز بخبرات جيدة ، حيث سبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها النصر والمقاولون والداخلية والحرس، كما تم توقيع الكشف الطبي عليه من قبل طبيب الفريق وتم اجتيازه.



وأكد مدير الكرة أن الفريق بصدد ضم لاعبين آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم الاعلان عنهما فور ضمهم رسميا واجتيازهما للفحوصات الطبية.

وكان صدي البلد قد انفرد بخبر توقيع اللاعب منذ عده ايام، قبل أن يعلن النادي اليوم عن الصفقة.