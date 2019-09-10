مصائد الموت.. سكان مجاورة 4 بالشروق يشكون من بيارة صرف مكشوفة

استغاث المواطن محمد محمود، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود بيارة مفتوحة تهدد حياة المارة فى مجاورة 4 بجوار فيلا 61 بمدينة الشروق.
وقال المواطن فى شكواه: "نعانى من وجود بيارة مفتوحة منذ شهرين فى مدينة الشروق، وتم إبلاغ شركة الصرف الصحى ولم يتم تغطيتها حتى الآن".
وللتواصل مع الشاكى يمكن الاتصال على الرقم التالي: 01006439141
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
وقال المواطن فى شكواه: "نعانى من وجود بيارة مفتوحة منذ شهرين فى مدينة الشروق، وتم إبلاغ شركة الصرف الصحى ولم يتم تغطيتها حتى الآن".
وللتواصل مع الشاكى يمكن الاتصال على الرقم التالي: 01006439141
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360