مصائد الموت.. سكان مجاورة 4 بالشروق يشكون من بيارة صرف مكشوفة

استغاث المواطن محمد محمود، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود بيارة مفتوحة تهدد حياة المارة فى مجاورة 4 بجوار فيلا 61 بمدينة الشروق.



وقال المواطن فى شكواه: "نعانى من وجود بيارة مفتوحة منذ شهرين فى مدينة الشروق، وتم إبلاغ شركة الصرف الصحى ولم يتم تغطيتها حتى الآن".



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