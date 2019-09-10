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بين الناس

مصائد الموت.. سكان مجاورة 4 بالشروق يشكون من بيارة صرف مكشوفة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:59 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن محمد محمود، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود بيارة مفتوحة تهدد حياة المارة فى مجاورة 4 بجوار فيلا 61 بمدينة الشروق.

وقال المواطن فى شكواه: "نعانى من وجود بيارة مفتوحة منذ شهرين فى مدينة الشروق، وتم إبلاغ شركة الصرف الصحى ولم يتم تغطيتها حتى الآن".

وللتواصل مع الشاكى يمكن الاتصال على الرقم التالي: 01006439141

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

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