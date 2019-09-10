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اقتصاد

الرقابة المالية: نسعى لتطبيق المبادئ العالمية للشفافية وشرف المهنة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
عمران
عمران
علياء فوزي
قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة أصبحت شريكا أساسيا لمبادرة الميثاق العالمى للأمم المتحدة، لتصبح أول جهة حكومية مصرية تنضم لميثاق قواعد السلوك وشرف المهنة للعاملين بالدولة وتتبنى مبادئه العشرة كمبادئ أساسية، والتي ترتكز على حقوق الإنسان والعمل والبيئة.

اضاف " عمران" في تصريحات له، أن جهود الهيئة شهدت تطبيق الاستدامة عل المستوى المؤسسة أولوية الاهتمام بالبعد الاجتماعي والاهتمام بالكادر البشرى والاجتهاد نحو تحسين بيئة العمل بشكل مستمر.

اوضح " عمران" أن الهيئة مهتمة بإجراءات إجراء لتحسين بيئة العمل داخل الجهاز الرقابى على الخدمات المالية غير المصرفية، وبما يسمح بخلق بيئة عمل إيجابية ولائقة للعاملين بها تٌدعِم روح الولاء لديهم.

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