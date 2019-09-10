أهالى قرية محلة زياد بالغربية يطالبون بإنهاء تطوير الوحدة الصحية

شكا المواطن محمد حماد راشد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم الانتهاء من تطوير مركز تقديم خدمة صحية فى قرية محلة زياد سمنود فى محافظة الغربية.



وقال فى رسالته: عندنا مشكلة بخصوص مستشفى قرية محلة زياد سمنود الغربية: "بقالنا اكتر من ٩ سنين بنعانى مفيش مستشفى تستقبل أهالى القرية فالمستشفى موقوفه ومهجورة فى القرية ولم يتم الانتهاء من تطويرها حتى الآن".



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