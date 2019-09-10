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بين الناس

أهالى قرية محلة زياد بالغربية يطالبون بإنهاء تطوير الوحدة الصحية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:10 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن محمد حماد راشد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم الانتهاء من تطوير مركز تقديم خدمة صحية فى قرية محلة زياد سمنود فى محافظة الغربية.

وقال فى رسالته: عندنا مشكلة بخصوص مستشفى قرية محلة زياد سمنود الغربية: "بقالنا اكتر من ٩ سنين بنعانى مفيش مستشفى تستقبل أهالى القرية فالمستشفى موقوفه ومهجورة فى القرية ولم يتم الانتهاء من تطويرها حتى الآن".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

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