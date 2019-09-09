نيفين جامع تكشف تفاصيل إعداد معرض للحرف اليدوية تحت رعاية الرئيس أكتوبر المقبل.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الرئيس السيسي وجه بتوفير التمويل لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الجديدة.



وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الجهاز يعمل توفير فرصة العمل من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مؤكدة أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوسع في تمويل هذه المشروعات خاصة الإنتاجية والصناعية.



وأشارت إلى أن الجهاز لا يقصر على تقديم التمويل رغم أهميته، ولكن يمتد لتقديم الدعم الفني، وإتاحة الخدمات الغير مالية التي تؤهل صاحب المشروع على إقامة المشروع، وسداد التزاماته والوصول إلى مرحلة من النمو.



وأوضحت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه اليوم بالاهتمام بإقامة المعارض لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



ولفتت إلى أنه سوف يتم اقامة معرض للحرف اليدوية خلال شهر أكتوبر القادم على مستوى مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك حرص على مشاركة أصحاب الحرف اليدوية على كافة أنحاء مصر بالمشاركة في هذا المعرض، وسيكون هناك منتجات من حلايب وشلاتين وأسوان، وكافة أنحاء مصر في هذا المعرض.



وأكدت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الرئيس مهتم بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الحرفة واليدوية، لمنعها من الاندثار.

