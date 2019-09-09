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تعليم

تعرف على أهمية النشاط العلمى لجامعة حلوان 2019-2020

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:29 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
بعد ظهور نتائج تنسيق القبول بالكليات لطلاب الثانوية العامة لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ و بدء تقديم اوراق الطلاب للجامعات استعدادا لبدء عام جديد، بدأت الجامعات المصرية بممارسة الانشطة الطلابية و تعريف الطلاب بٱنشطتها المختلفة استعدادا لعام جديد من النشاط الطلابى ،لانتاج كوادر ملمة بجميع جوانب الحياة .

وأوضح مدحت علامأحد مسئولي النشاط العلمى بإدارة رعاية شباب جامعة حلوان، أن النشاط العلمي بالجامعة يهدف إلى الاهتمام بالابتكارات والاختراعات المختلفة ودعم البحث العلمي وتشجيع الطلبة على تثقيف الذات ،وذلك عن طريق العديد من المبادرات العلمية والمسابقات. 

وتابع: ان جامعة حلوان توفر كل الدعم الممكن للطلاب للمشاركة بالانشطة العلمية و البحثية ،حيث إن الجامعة تنظم العديد من المسابقات فى مجال الابتكار وتساعد على ترشيح الطلاب للمسابقات العالمية وتدعم الجامعة البحث العلمي عن طريق تنظيم مسابقة افضل بحث وافضل قصة الخيالية وغيرهم، مؤكدا أنه يتم التواصل مع بعض الشركات والمصانع لدعم النشاط العلمى بالجامعة، بالاضافة الى ان المسابقات العلنية تساعد على نشر ثقافة التعلم بين الطلاب.

يذكر أن جامعة حلوان تنظم العديد من الدورات العلمية على مدار العام منها دورة ريادة الأعمال والكمبيوتر.

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