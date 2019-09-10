اليوم.. استمرار تلقى طعون طلاب الثانوية الأزهرية على امتحانات الدور الثاني

صرح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية، بأن لجنة النظام والمراقبة ولجنة الطعون الإلكترونية تواصل تلقي طلبات الطعون على نتائج الدور الثاني.





وأوضح رئيس كنترول الشهادة الثانوية أن لجنة الطعون الإلكترونية جاهزة لاستقبال الطعون بشكل أكثر فاعلية وأكثر تعاونًا، لتلاشي جميع السلبيات والأخطاء التي ظهرت في الدور الأول، ليحصل كل ذي حق على حقه.





واعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الثانوية الأزهرية وشعبة العلوم الإسلامية، للعام الدراسي 2018/2019م.





وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 74.31%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 87.10%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 82.97 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 52584 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية شعبة العلوم الإسلامية 100%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان.





وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، مطالبًا من لم يحالفهم التوفيق بعدم اليأس والإصرار على النجاح، وبذل المزيد من الجهد في العام القادم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر يقدم كل الدعم لأبنائه الطلاب، وبخاصة الطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق.



