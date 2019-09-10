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حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بترويج خمور مجهولة المصدر بمدينة نصر

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
حبس شخصين لاتهامهما
حبس شخصين لاتهامهما بترويج خمور
رامى المهدي
قررت النيابة العامة، حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهم لاتهامهما بترويج خمور مجهولة المصدر بمدينة نصر.

واشارت تحقيقات النيابة انه أثناء قيام ضباط إدارة حماية الآداب بفحص محلات الخمور الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول تمكنوا من ضبط المسئول عن محل خمور الكائن شارع أحمد الزمر و عامل بذات المحل لقيامهما ببيع الخمور والمشروبات الكحولية بدون تصريح من الجهات المختصة وحيازتهما كميات كبيرة من الخمور مجهولة المصدر والمنسوبة لماركات محلية وعالمية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل المحل على ١٨٠ زجاجة خمور ماركات مختلفة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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