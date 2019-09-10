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تعليم

4 طلاب بطب عين شمس يفوزون بجائزة مسابقة «استرا فكرة» العالمية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
4 طلاب بطب عين شمس
4 طلاب بطب عين شمس يفوزون بجائزة مسابقة "استرا فكرة"
قســـم التعليــــم
فاز 4 من طلاب كلية الطب جامعة عين شمس بجائزة "استرا فكرة" من إجمالي ( ١١ ) من طلاب الجامعات المصرية الفائزين في المسابقة التي أطلقتها إحدى الشركات العالمية لصناعة الأدوية في أبريل 2019 برعاية السفارة البريطانية في مصر، وبمشاركة الاتحاد الدولي لطلاب كلية الطب، والاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة.

وقد تم إعلان أسماء الفائزين في المسابقة في مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم بحضور نخبة من ممثلو السفارة البريطانية بالقاهرة .
حيث حصدت الطالبات ( شيماء عبد العليم ، ياسمين أبو النجا، نهال محمد فاروق ، منة علاء دياب) جائزة المسابقة المتمثلة في تحمل الشركة المنظمة نفقات السفر و الإقامة بمدينة كامبريدج الإنجليزية و زيارة مركز تطوير الأبحاث هناك للإطلاع على أحدث تقنيات صناعة وتطوير الأدوية و الجديد في مجال الرعاية الصحية و العلاجية على مستوى العالم.

حيث ابتكرت الطالبات الأربع الفائزات في المسابقة تطبيق لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان و ذويهم ، و كذلك أسورة كلية قادرة على إنقاذ حاملها حال التعرض لأي ظرف مرضي مفاجئ.

يذكر أن المشروعات العلمية تم تقييمها بناءً على عدة معايير من بينها أن تكون الفكرة ذات تأثير فعّال يخدم قطاع كبير من المرضى على المدى الطويل في مجالات أمراض الأورام، والقلب، والأوعية الدموية، والسكر، والجهاز التنفسي، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في تطبيق المشروع العلمي، إلى جانب أن تكون نتيجة المشروع العلمي قابلة للتطبيق الفعلي، وأن تُلبي الفكرة أو المشروع العلمي الاحتياجات الطبية التي لم يتم تلبيتها من قبل.

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