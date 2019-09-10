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تعليم

غدًا .. أول أيام العام الدراسي الجديد لتلاميذ نظام التعليم الجديد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:40 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
تفتح غدًا الاربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019 ، جميع المدارس الابتدائية المصرية أبوابها ، لإستقبال تلاميذ رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي المطبق عليهم نظام التعليم الجديد ، لبدء أول يوم في العام الدراسي الجديد 2019/2020 .

و وفقا للخريطة الزمنية الرسمية التي أقرها المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي في جلسته الاخيرة المنعقدة يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 ، أن العام الدراسي سيستمر بالنسبة لتلاميذ رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي حتى 28 مايو 2020 ، أي أنه سيتمر لمدة 37 أسبوع تقريبا.

وأكدت الخريطة الزمنية أنه بالنسبة للفصل الدراسي الاول فيستمر لتلاميذ رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي من من 11 سبتمبر 2019 حتى 23 يناير 2020

أما الفصل الدراسي الثاني ، فيستمر لمرحلة رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي من 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020

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