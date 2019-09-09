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رياضة

رؤوف عبد القادر يشيد بإنجاز تنس طاولة الأهلي

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:19 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
قدم رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التهنئة للفريق الأول لرجال تنس الطاولة بالنادي بعد تتويجه بلقب البطولة العربية مساء اليوم بالمغرب.

وأضاف مدير النشاط الرياضي، أن اللاعبين قدموا مستوى أكثر من رائع على مدار منافسات البطولة، ونجحوا في تحقيق الفوز باللقب بعدما تحلى الجميع بروح الفانلة الحمراء، خاصة في المباراة النهائية أمام فريق قطر القطري التي حول فيها الأهلي تأخره في الجولة الثانية إلى الفوز ٣-٢ ليتوج الفريق باللقب عن جدارة واستحقاق وسط إشادة الجميع.

وأشار عبدالقادر، إلى أن اللاعبين كانوا على قدر الثقة والمسئولية، ونجحوا في حصد اللقب رغم مشاركة العديد من اللاعبين المحترفين مع الفرق المنافسة لكن “رجال الأهلي” بعزيمته تمكنوا من حسم اللقب والتتويج بكأس البطولة للعام الثاني على التوالي.

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