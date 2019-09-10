البيطريين.. قرار وقف استيراد الدواجن ومشتقاتها صائب.. ننتج 1.9 مليار طن محليا.. ويجب إنهاء عصر البيع الحي

1.9 مليار طن.. البيطريين تفجر مفاجأة عن قرار وقف استيراد الدواجن

البيطريين تكشف فوائد قرار وقف استيراد الدواجن

بعد وقف استيرادها.. البيطريين يجب إنهاء عصر بيع الدواجن حية

تسعى النقابة العامة للبيطريين، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وتنمية الثروات الغذائية، لتوفير الاحتياجات الأساسية، من الدواجن والحيوانات والأسماك، بالإضافة إلى تطوير المناخ الاقتصادي من خلال تنمية المنتجين المحليين وقفل أبواب الاستيراد.وقال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين ورئيس لجنة الأدوية والشركات، إنه لابد من تفعيل قانون رقم 1373 لسنة 2014 بوجود الإشراف البيطري على المزارع، وتخصيص طبيب بيطري لكل مزرعة.وأكد الدكتور يوسف العبد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار وقف استيراد الدواجن ومشتقاتها خطوة إيجابية تأخر تنفيذها، مضيفا أنه يوجد اكتفاء ذاتي من الإنتاج المحلي للدواجن بنسبة 74%، حيث يصل الإنتاج إلى حوالي 1.9 مليار طن.وأوضح عضو المجلس، أنه يوجد منتجون محليون قادرون على سد احتياجات السوق ويحتاجون إعطاءهم فرصة لتوفير احتياجات السوق، مشيرا إلى أن الاستيراد يؤثر بشكل كبير على الصناعة المحلية ويصيبها بالركود.من جانبه، قال الدكتور علي سعد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن قرار وقف استيراد الدواجن ومشتقاتها، يحمي أصحاب المزارع من خسائر فادحة، مضيفا أن القرار إيجابي وجاء متأخرا كثيرا، مشيرا إلى أنه يرفع القيمة الإنتاجية للسوق المصرية التي تكفي الإنتاج المحلي.وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه في حال غلق المزارع ووقف النشاط نتيجة ارتفاع أسعار العلف والأدوية واللقاحات، والاعتماد على المستورد، سيتشرد أكثر من ٣ ملايين عامل يعملون بهذه الصناعة، مشيرا إلى أن المنتجين المحليين يحتاجون إلى فرصة للعمل.ولفت عضو المجلس، إلى أنه لابد من التوسع فى زراعة الذرة وتخفيض سعر العلف بدلا من الذرة المستورد غالية الثمن والتي ترفع سعر الدواجن ولا يتحملها المستهلك العادي.وأوضحت الدكتورة شيرين زكي، عضوة مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن السوق المصرية تعاني من غلاء في أسعار الدواجن بسبب الاعتماد على استيراد الدواجن ومشتقاتها من الخارج.وأكدت الدكتورة شيرين زكي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المنتجين المحليين أنهكهم الاستيراد، خاصة بعد غلاء الأعلاف التي تساعد على تربية الدواجن، مشيرة إلى أن قرار وقف استيراد الدواجن إيجابي ويهدف إلى تطوير الصناعة.وقالت عضو المجلس، إنه يجب تطبيق قانون رقم 70 الخاص بعدم بيع الدواجن الحية، للحفاظ على السلامة والصحة العامة وضمان عدم نقل الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى عدم تربية الدواجن المنزلية، فيجب وضع آليات التنفيذ للمشروع من مزارع ومجازر وثلاجات لضمان نجاحه.وأعلن الاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، أنه في ظل التدني في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، عقد اجتماع بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، والجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج أو مشتقاتها.