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حوادث

حبس شخص لاتهامه بالاتجار في العملة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:00 ص
حبس شخص لاتهامه الاتجار
حبس شخص لاتهامه الاتجار بالنقد الأجنبى
رامى المهدي
قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واشارت التحقيقات انه أثناء مرور قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لمباحث القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة النزهة اشتبهت فى سيارة ملاكى استيقاف قائدها قدم رخصة تسيير، وبطاقة رقم قومى بفحصها تبين أنها غير خاصة به.

وبمناقشته تبين أنه (حاصل على ليسانس - مقيم بمحافظة الدقهلية سبق اتهامه فى قضية "سرقة متجر") بتفتيش السيارة عُثر بداخلها على مبالغ مالية قدرها (50 ألف دولار أمريكى - 5 آلاف جنيه مصرى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وانتحاله صفة شخص آخر بسبب وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته ، وقيامها برفع دعوى قضائية ضده تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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