كابل مكشوف بالشارع الجديد فى المرج الغربية يهدد حياة المواطنين

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استغاث المواطن أحمد محمد عبدالفتاح، أحد سكان شارع الشارع الجديد متفرع من شارع المهندس المتفرع من شارع حسن الفقى الرئيسى بمنشية عامر بالمرج الغربية بالقاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود كابل كهرباء مكشوف.وقال فى رسالته: إنه تم عمل شكاوى دون تحرك مما يسبب خطر على الأهالي خاصة الأطفال.