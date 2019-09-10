ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

كابل مكشوف بالشارع الجديد فى المرج الغربية يهدد حياة المواطنين

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:00 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن أحمد محمد عبدالفتاح، أحد سكان شارع الشارع الجديد متفرع من شارع المهندس المتفرع من شارع حسن الفقى الرئيسى بمنشية عامر بالمرج الغربية بالقاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود كابل كهرباء مكشوف.

وقال فى رسالته: إنه تم عمل شكاوى دون تحرك مما يسبب خطر على الأهالي خاصة الأطفال.

التواصل مع الشاكى : 01117167107


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

ترشيحاتنا

تبرعوا لبناء مسجد.. الإخوان تنصب على الأتراك وتسرق أموالهم

«يارتهم يعملوا مرسي كفتة عشان نعمله بطل».. قيادي إخواني يكشف كره الإخوان لـ المعزول

مصر تعيد أمجادها.. أحمد الجارالله يزف بشرى اقتصادية لـ الشعب المصري

منتخب مصر الأوليمبي ينهي الشوط الأول متقدمًا على السعودية وديًا .. فيديو

تعرف على أسعار هواتف iphone الجديدة .. تخفيضات بالجملة

صرف الرواتب مسبقا .. المالية تزف بشرى لموظفى الحكومة حول بطاقات ميزة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مركز ترفيه الخواجات.. ملهى سيسيل الأثرى فى بورسعيد يقاوم الفناء بمحاولة البقاء

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور

شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر