ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة توك توك في المرج

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
شخصين لاتهامهما
شخصين لاتهامهما بسرقة توك توك
محمد العيسوى
امرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهما لاتهامهما بسرقة مركبة توك توك بمنطقة المرج.

وأوضحت التحقيقات انه، أثناء مرور قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الدائرى أعلى كوبرى مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج، شاهدوا شخصين يستقلان دراجة نارية يستوقفان قائد مركبة "توك توك" والتعدى عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، والاستيلاء منه على مركبة (التوك توك)، وفور مشاهدتهما للقوة قاما بالفرار مُستقلين الدراجة النارية ومركبة التوك توك.

على الفور قامت القوة بمطاردتهما، وأمكن ضبطهما وتبين أنهما ( عاطلان لهما معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليهما فى العديد من القضايا) ، وضبط بحوزتهما 2 سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة مركبة (التوك توك) كرهًا عن قائدها تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما.

بسؤال المجنى عليه (سائق ، 54 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم) تعرف على المتهمين وإتهمهما بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس المتهم بسرقة توك توك في المرج

حبس عاطل سرق توك توك بالإكراه في المرج

القبض على لص التوك توك في النزهة

ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما أسلحة لاستخدامها فى ارتكاب جرائم السرقة

الداخلية فى يوم.. ضبط أكثر من 296 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال شهر.. والقبض على 3 أشخاص سرقوا مدرسة بالإسكندرية وأشعلوا النيران فيها

تقودها سيدة.. حبس عصابة سرقة السيارات بالإكراه في الوايلي

ترشيحاتنا

الأهلي يهزم قطر في بطولة تنس الطاولة

أنا مش قليل.. ميدو: أرفض منصب الرجل الثاني حتى لو في المنتخب

كيف يشعر المتوفى بمن يزوره؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

جنش يكشف عن مفاوضاته مع كهربا للانضمام إلى الزمالك.. فيديو

المستشار عماد أبو هاشم يكشف سبب انشقاقه عن جماعة الإخوان والعودة لـ مصر.. فيديو

محمود علاء يكشف عن حقيقة تعرضه لحادث سير

مارس الجنس مع ممرضته .. طبيب طنطا رفض الاعتراف بطفله ورماه بمقلب قمامة أمام مسجد

قيادي إخواني منشق عائد إلى مصر يعتذر للرئيس السيسي على الهواء

عدلي القيعي يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. تفاصيل

جنش يكشف عن مفاوضاته مع كهربا للانضمام إلى الزمالك.. فيديو

موعد مباراة كاس السوبر المصرى بين الاهلي والزمالك والقنوات الناقلة

صعبانين عليا .. رسالة سب نارية من ريهام سعيد.. اعرف لمن

تعليق فايلر على تتويج الزمالك بكأس مصر بعد ثلاثية بيراميدز

اخبار الفن.. التحقيق مع حكيم.. نقل عاصي الحلاني للمستشفى.. نيو لوك ياسمين صبري

كفانا شحن وعصببة.. شيكابالا يكشف حقيقة اهانته للنادي الأهلي بعد الفوز بكأس مصر

فايلر ينتظر بشرى سارة قبل مباراة السوبر أمام الزمالك.. تفاصيل

المستشار عماد أبو هاشم يكشف سبب انشقاقه عن جماعة الإخوان والعودة لـ مصر.. فيديو

اخبار الحوادث.. القصة كاملة لـ حريق وكالة البلح رعب وهلع واصوات صراخ.. وطبيب طنطا مارس الجنس مع عشيقته وخلص على طفله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

طريقة عمل النودلز الصينى .. 7 وصفات متنوعة أبرزها بالدجاج والصويا صوص