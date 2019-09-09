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أخبار العالم

ترامب يتعهد بالكشف عن سجلاته المالية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:40 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بالكشف عن تقرير مفصل حول سجلاته المالية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تعقد في نوفمبر 2020، وسط زيادة في التدقيق على الإنفاق الحكومي على ممتلكات أسرة الرئيس الأمريكي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إنه "في وقت ما قبل الانتخابات، سأكشف عن تقرير مالي يخصني وسيكون كاملا للغاية".

وأشار ترامب إلى أنه ستكون هناك صدمة كبيرة عندما يفصح عن موقفه المالي، وستكون الأرقام التي يحتويها التقرير أكبر بكثير جدا مما يعتقد الناس، لكنه لم يرد على أسئلة الصحفيين عما إذا كان سيكشف عن سجلاته الضريبية.

وخالف ترامب أسلافه من الرؤساء الأمريكيين عندما رفض بعد فوزه في انتخابات 2016 إصدار سجلاته الضريبية، والتي أصبحت الآن ضمن دعوى قضائية تقدم بها الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي.

ويأتي تعهد ترامب بعدما دافع عن نفسه في أعقاب تقارير صحفية عن هبوط طائرته الرئاسية في منتجع تيرنبيري الخاص بعائلة ترامب في اسكتلندا، وبعدها قضى نائب الرئيس، مايك بنس، ليلتين في إحدى ممتلكات ترامب في دونبيج بأيرلندا.

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