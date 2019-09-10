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حوادث

في مدينة الشروق.. حبس شخصين لحيازتهما كيلو حشيش

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
حبس شخصين لحيازتهما
حبس شخصين لحيازتهما كيلو من مخدر الحشيش
رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهما لحيازتهما كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق تمكنت من ضبط (عاطلان لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - هاتف محمول - مبلغ مالى).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول بقصد الإتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاتهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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