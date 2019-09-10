في مدينة الشروق.. حبس شخصين لحيازتهما كيلو حشيش

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهما لحيازتهما كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.





وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق تمكنت من ضبط (عاطلان لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - هاتف محمول - مبلغ مالى).



