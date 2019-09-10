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أصل الحكاية

شقيقا أمير قطر وبن لادن سويسرا.. عائلة تميم تتورط في دعم الإرهاب.. تفاصيل

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:31 ص
تميم أمير قطر
تميم أمير قطر
كشف تقرير بريطاني تورط 4 أمراء من الأسرة الحاكمة في الدوحة، بينهم شقيقان لـ تميم بن حمد أمير قطر الحالي، في تمويل الإرهاب وأعمال إجرامية في دول مختلفة حول العالم.

ويرصد التقرير أسماء الشخصيات المتورطة في دعم الإرهاب على هذا النحو:

فهد بن خليفة آل ثانى

حسب التقرير البريطاني، يواجه فهد بن خليفة شقيق أمير قطر تهمة تمويل مدرسة متطرفة في باكستان، والمعلومات المتاحة عن فهد شحيحة، إلا أنه جاء في مقدمة الأسماء الداعمة للإرهاب التي أوردها التقرير.

خالد بن خليفة آل ثانى

هو الشقيق الثاني لـ أمير قطر، ومستهدف من القضاء الغربي بعد ارتكابه أعمالا إجرامية، بعد أمره بالتحريض على قتل مواطنين أمريكيين، فضلا عن انتهاكات القانون الأمريكي في لائحة من الجرائم.

في أغسطس عام 2015، غادر الشيخ خالد الولايات المتحدة بشكل مفاجئ بعد أن التقطت كاميرات مراقبة السير صورًا لسيارته الفيراري الصفراء تتسابق في شوارع مدينة بيفرلي هيلز السكنية في ولاية لوس أنجلوس.

وتدرس شرطة المدينة توجيه اتهام بالقيادة المتهورة للشيخ خالد، إضافة إلى جرائم أخرى.

حمد بن جاسم آل ثانى

وتحدث التقرير أيضا عن وزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم، بشأن فضيحة بنك الريان القطري، والمتورط أيضًا، بفضيحة بنك «باركليز» في اتهامات فساد.

وأضاف التقرير، أنه وفقًا لشركة الاستشارات والاستراتيجية البريطانية «كورنرستون جلوبال»، فإن حمد بن جاسم، الرجل القوي السابق في الدوحة والذراع اليمنى لأمير قطر السابق حمد بن خليفة، قام ببيع العديد من عقاراته في باريس ولندن بأسعار مخفضة.

عبد العزيز عبد الرحمن آل ثاني

عبد العزيز عبد الرحمن آل ثاني العضو الرابع في العائلة الحاكمة القطرية، ووصفته الصحافة السويسرية بأنه "أخطر الإسلاميين في البلاد"، والملقب بـ"ابن لادن مدينة بيان السويسرية.

ويقدم آل ثاني الدعم المادي الدعم المالي للشبكات المتطرفة بينها المجلس الإسلامي المركزي السويسري، ورابطة علماء المسلمين المحسوبين على تنظيم "الإخوان" في أوروبا.

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بينهم شقيقان لـ تميم.. تورط 4 أفراد من أسرة آل ثان في تمويل الإرهاب

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