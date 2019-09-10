اليوم.. إعادة محاكمة 4 متهمين في قضية حرق كنيسة كفر حكيم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 متهمين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«حرق كنيسة كفر حكيم» لتعذر حضور المتهمين.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.



وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، واضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

