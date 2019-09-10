مستلزماتك المدرسية مخفضة الأسعار بمعارض مستقبل وطن فى مختلف المحافظات..أمانة بنى سويف: موجودون فى الشارع لتخفيف العبء.. وبأسيوط التخفيضات تصل لـ 30%

مستقبل وطن يفتتح معارض المستلزمات المدرسية بالشرقية

عضو مستقبل ببنى سويف: موجودون فى الشارع لتخفيف الأعباء

تخفيضات على المستلزمات المدرسية بأسيوط تصل لـ 30%





يشارك حزب مستقبل وطن جانبا إلى جنب مع الدولة فى مهمة تخفيف العبء عن المواطن حسب احتياجات كل فترة، وتوفير مستلزمات المداراس استعدادا للعام الدراسى الجديد الشغل الشاغل للمواطن وعلى هذا لا يدخر الحزب جهدا لتوفير هذه المستلزمات بإسعار مخفضة فى شتى المحافظات والمراكز والقرى.





ففى الشرقية نظم الحزب، معارض للأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور "تحت رعاية أمانة الحزب بالشرقية بقيادة الدكتور" محمد سليم"، وبمشاركة أمانة الحسينية والقنايات.





قال الدكتور"محمد سليم" امين عام الحزب بالشرقية، إن مبادرة المعارض المدرسية جاءت تفعيلا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية وانطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب الذى يهدف إلى بناء الدعم والتعاون مع أهالينا بالشرقية، ورفع المعاناة عن أولياء الأمور والطلبة، ومحاربة الغلاء وارتفاع الاسعار.





وافتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز ناصر شمال بني سويف، معرض " كلنا معاك" لبيع الأدوات المدرسية من الأدوات المكتبية والملابس بأسعار مخفضة، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.





وقال النائب حسام العمدة أمين عام الحزب بالمحافظة إن المعرض يأتي للعام الثاني على التوالي لبيع الأدوات المدرسية بمناسبة دخول العام الدراسي الجديد ولتغطية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة والمساهمة من الحزب للمواطنين والإقبال على المعارض من المواطنين جيد جدًا، وذلك تخفيفًا على الأسرة المصرية مع بدء العام الدراسي الجديد، وسنكون مشاركين وملتحمين مع الشارع في كل المجالات.





وأشادت النائبة نهى الحميلى عضو مجلس النواب بمركز ناصر وعضو الإدارة المركزية لحزب مستقبل وطن بالدور الذي يقوم بيه الحزب بالمحافظة في دعم المواطنين وذلك بافتتاح المعارض في جميع مراكز المحافظة ولتقديم كافة السلع الخاصة بالمدارس بتخفيضات كبيرة وذلك لتلبيه احتياجات المواطنين.





وفى اسيوط افتتح الحزب معرضا لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% بمنطقة وسط مدينة أسيوط بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ"، تحت رعاية المهندس ياسر عمر أمين عام الحزب بالمحافظة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.





وشهد حفل افتتاح المعرض، في الساعات الأولى من افتتاحه إقبالا كبيرا من المواطنين.





وقال إيهاب عبد الحميد أمين قطاع الأعمال: إن المعرض يقدم مجموعة من المعروضات الخاصة بالمدارس بأسعار تقل كثيرا عن مثيلاتها في أي مكان وقد أقبل أهالي المدينة علي المعرض مثمنين للحزب هذا الدور الكبير للرفع عن كاهلهم وتقديم سلع ضرورية بأسعار مناسبة للجميع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد خلال أيام.



