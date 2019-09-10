كشفت تفاصيل الحفائر والترميم.. بيتشكوفا: مقبرة كاركا آمون ستفصح عن مرحلة مهمة من تاريخ مصر.. فيديو وصور

كشفت إيلينا بيتشكوفا، رئيسة البعثة المصرية الأمريكية المشتركة مع معهد البحوث الأمريكي، تفاصيل العمل في جبانة جنوب العساسيف، والتي يجري العمل على اكتشافها وترميمها.



جاء ذلك في لقاء مع عدسة موقع "صدى البلد" داخل مقبرة كاركا آمون، إحدى مقابر الجبانة، بحضور عضوة البعثة الدكتورة كاثرين بلاكيني، حيث يتم تمويلها من أنتوني برودر.



وقالت إيلينا بيتشكوفا إنهم زاروا المكان عام 2001، وبدأوا الأعمال في عام 2006، ولم يكن من المتوقع أن يصلوا لهذه الاكتشافات.



وأضافت رئيسة البعثة المصرية الأمريكية المشتركة مع معهد البحوث الأمريكي: "الأعمال مستمرة في عموم المنطقة منذ 14 عاما، والعمل في المقبرة مستمر منذ أكثر من ثمان سنوات، وكانت مغمورة تحت ما يقرب من 7 أمتار من الرديم، بخلاف أعماق المقبرة المختلفة، والمكان لم يكن يوحي بوجود أي مقابر، فقد كان عبارة عن قرية كبيرة مليئة بالمنازل، وبدأنا الأعمال في 2006، ومنطقة الحفائر كان فوقها تلال من الأتربة، وكانت المقبرة مفقودة تمامًا، ولا أمل في الوصول إليها".



وتابعت إيلينا بيتشكوفا: "بدأنا في الحفر لأسفل، ولكننا لم نجد شيئًا، وامتد الحفر لأيام، ثم لأسابيع، ولا شيء نعثر عليه، ثم جاءني الريس محمد، رئيس العمال، وأخبرني أن العمال وهم أصحاب خبرة قالوا لن نجد شيئًا هنا، وأنتِ تضيعين وقتك ووقتنا، وساعتها قلت: يا إلهي لقد أنفقت الكثير من الوقت والمجهود والمال لإكمال أعمال الحفائر".



واستطردت: "ثم كان أن عثرنا على أول قطعة من المقبرة وهي ليست فارغة مما شجعنا على المضي قدمًا في الحفائر، وفي عام 2008 جاء أنتوني برودر وهو أمريكي، وبدأ في تمويل بعثتنا وبدأنا في مرحلة أكثر عزمًا على كشف صفحة مهمة من صفحات التاريخ المصري، وهذه المقبرة ستكون نقطة جذب جديدة للسياحة في مصر، وعندها يأتي الناس من أنحاء العالم لمصر لمشاهددتها وهي شاهدة على روعة الفن المصري".