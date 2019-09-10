كفانا شحن وعصببة.. شيكابالا يكشف حقيقة اهانته للنادي الأهلي بعد الفوز بكأس مصر

كشف محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حقيقه توجيه الاهانة والشتائم الي النادي الأهلي وجماهيره عقب فوز فريق الزمالك بكأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه أمس الأحد.





وقال شيكابالا في بيان نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" توضيح لكل جماهير الكرة المصرية ونحن على أعتاب مباراة السوبر فى بداية الموسم بين الزمالك والأهلي،ولا اتمنى ان تكون الاجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية".



واضاف:" ما حدث أمس وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم كان مجرد احتفال بالفوز بالكأس ولم أوجه الإهانة لأي نادي منافس اثناء احتفالي" مستطردًا:" وهذا واضح بكل مقاطع الفيديو التي تم تداولها".



واختتم:" اتمنى من كل قلبي عودة الجماهير المصرية بمختلف انتمائتها للمدرجات، لان الكرة بدون الجمهور لا تساوي اي شئ، رحم الله الـ20 والـ74".



وفاز الزمالك على منافسه فريق بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد بالمباراة التي اقيمت امس الاحد باستاد الجيش ببرج العرب.