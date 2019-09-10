مستشفى غرب أسوان المركزى.. نظرة مسئول وأمل مريض

يعد الحفاظ على صحة الإنسان وتوفير الرعاية الصحية والخدمة العلاجية له على الوجه الأكمل، من أهم أولويات العمل التنفيذى لتقديم هذه الخدمة بالشكل المطلوب.
وفى هذا الإطار يلقى " صدى البلد " الضوء فى السطور التالية على إحدى المواقع الصحية التي تحتاج إلى دفعة قوية ودعم لرفع كفاءتها وهى المتمثلة فى مستشفى غرب أسوان المركزى التى تعانى من وجود بعض النواقص والاحتياجات المهمة.
لمتابعة مدى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين داخل هذا الصرح الطبى قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بزيارة مفاجئة لمستشفى غرب أسوان حيث اكتشف أثناء مروره الميدانى بها عدم تواجد الأطباء.
وعلى الفور قرر المحافظ إحالة 48 طبيبا بالمستشفى إلى النيابة الإدارية بعد اكتشافه بمرافقة اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام عدم تواجدهم فى الفترة الصباحية فيما عدا 3 أطباء فقط من إجمالى قوة المستشفى البالغ 51 طبيبا ما يؤدى لتعطل سير العمل
وتقديم الخدمة العلاجية بالشكل المطلوب .
كما قام محافظ أسوان أثناء تفقده لأقسام المستشفى المختلفة بإستدعاء وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفى حيث أعطى له توجيهاته بإعداد تقرير شامل ومصور عن الحالة السيئة والمتدنية للمستشفى تمهيدًا لرفعه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للعمل على رفع كفاءتها بإعتبارها من المستشفيات الحيوية التى تقدم خدمة لأهالى غرب أسوان والمناطق المجاورة لها.
وأبدئ المحافظ إستياءه لحالة النظافة العامة والغرف واستراحات الأطباء والتمريض وحجرة العمليات، بجانب وجود طفح لمياه الصرف الصحى فى مدخل المستشفى، وكذا وجود وصلات كهربائية مكشوفة تسبب خطرًا على المترددين عليها، مع وجود مخلفات وأجهزة مطلوب تكهينها للحد من حدوث أى حرائق مستقبلية.
وفى نفس الجولة أحال اللواء أحمد إبراهيم رئيس قرية غرب أسوان للتحقيق بسبب عدم مروره على المواقع الخدمية داخل القرية وأداء الواجبات الوظيفية المنوطة له بالمتابعة والعمل على حل التحديات والمشاكل التى تواجه الخدمات الجماهيرية.
وشدد المحافظ على مراجعة موقف أحد المبانى الواقعة بنطاق القرية والعمل على رفع أحد تشوينات الطوب الأبيض التى تم عمل مخالفة لها لمنع إستعمالها فى إقامة أى تعديات.