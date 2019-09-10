مستشفى غرب أسوان المركزى.. نظرة مسئول وأمل مريض

يعد الحفاظ على صحة الإنسان وتوفير الرعاية الصحية والخدمة العلاجية له على الوجه الأكمل، من أهم أولويات العمل التنفيذى لتقديم هذه الخدمة بالشكل المطلوب.





وفى هذا الإطار يلقى " صدى البلد " الضوء فى السطور التالية على إحدى المواقع الصحية التي تحتاج إلى دفعة قوية ودعم لرفع كفاءتها وهى المتمثلة فى مستشفى غرب أسوان المركزى التى تعانى من وجود بعض النواقص والاحتياجات المهمة.





لمتابعة مدى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين داخل هذا الصرح الطبى قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بزيارة مفاجئة لمستشفى غرب أسوان حيث اكتشف أثناء مروره الميدانى بها عدم تواجد الأطباء.





وعلى الفور قرر المحافظ إحالة 48 طبيبا بالمستشفى إلى النيابة الإدارية بعد اكتشافه بمرافقة اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام عدم تواجدهم فى الفترة الصباحية فيما عدا 3 أطباء فقط من إجمالى قوة المستشفى البالغ 51 طبيبا ما يؤدى لتعطل سير العمل