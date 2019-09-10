خبر مبهج لمحبي تربية الكلاب.. لا تقلق من النوم بجوارهم

كشفت دراسة جديد عن خبر سيفرح عاشقي تربية الكلاب، في حال عدم شعورهم بالرغبة في النوم بجوار كلبهم ، حيث يمكنهم الان الاسترخاء وعدم الخوف من هذا الامر بعد رؤية هذه الدراسة.





وأوضحت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة "مايو كلينك" الغير ربحية، حول ماذا كان الكلاب تزعج الناس وهم نائمين ام لا، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرو" البريطانية.





وكشفت الدراسة أن 40 شخصين ينامون بجوار كلابهم، يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من مشاكل متعلقة بالنوم، في حال نومهم بجوار كلاب يتجاوز عمرها الست اشهر.





وما وجدته الدراسة هو أن كل شخص كان مشارك بهذا الاختبار كان ينام بشكل أفضل مع كلبه في غرفته، و لا يهم حجم الكلب، و لا تحركه في الليل.



