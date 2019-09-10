اخبار الحوادث.. القصة كاملة لـ حريق وكالة البلح رعب وهلع واصوات صراخ.. وطبيب طنطا مارس الجنس مع عشيقته وخلص على طفله

نشر قسم الحوادث عدد من الاخبار الهامة على مدار اليوم من ابرزها :





وقع الطبيب العجوز فى غرام ممرضته التي تعمل بعيادته بإحدى قرى محافظة الغربية، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية بعد تبادل نظرات الإعجاب حتى وقع فى المحظور، وأصبحا متهمين بعد إلقاء طفلهما من سفاح أمام أحد المساجد بعد ولادته بـ 5 أيام.





بذلت قوات الحماية المدنية جهودا مضنية فى السيطرة على الحريق الذي التهم محتوايات محل تجاري بوكالة البلح بمنطقة بولاق أبو العلا، مما أسفر عن تفحم المحل بالكامل دون وقوع أي إصابات.





30 دقيقة عاشها أهالى منطقة بولاق أبو العلا فى المحاولة للسيطرة على اللسنة اللهب .. صدى البلد يرصد لحظات الهلع والرعب بمنطقة وسط البلد.





تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم من ضبط فلاح، متهم بقتل زوجته عن طريق الاعتداء عليها بالضرب، وتم نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.









انتقل منذ قليل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحريق الذي اندلع فى أحد المحلات التجارية في وكالة البلح بمنطقة وسط البلد، وكلف النيابة بندب فريق من معمل الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وسرعة حصر الخسائر والتلفيات ومعرفة سبب الحريق.







