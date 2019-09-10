ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اخبار الحوادث.. القصة كاملة لـ حريق وكالة البلح رعب وهلع واصوات صراخ.. وطبيب طنطا مارس الجنس مع عشيقته وخلص على طفله

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:14 ص
مارس الجنس مع عشيقته
مارس الجنس مع عشيقته - ارشيفيه
رامى المهدي
نشر قسم الحوادث عدد من الاخبار الهامة على مدار اليوم من ابرزها :

وقع الطبيب العجوز فى غرام ممرضته التي تعمل بعيادته بإحدى قرى محافظة الغربية، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية بعد تبادل نظرات الإعجاب حتى وقع فى المحظور، وأصبحا متهمين بعد إلقاء طفلهما من سفاح أمام أحد المساجد بعد ولادته بـ 5 أيام.

بذلت قوات الحماية المدنية جهودا مضنية فى السيطرة على الحريق الذي التهم محتوايات محل تجاري بوكالة البلح بمنطقة بولاق أبو العلا، مما أسفر عن تفحم المحل بالكامل دون وقوع أي إصابات.

30 دقيقة عاشها أهالى منطقة بولاق أبو العلا فى المحاولة للسيطرة على اللسنة اللهب .. صدى البلد يرصد لحظات الهلع والرعب بمنطقة وسط البلد.

تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم من ضبط فلاح، متهم بقتل زوجته عن طريق الاعتداء عليها بالضرب، وتم نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.


انتقل منذ قليل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحريق الذي اندلع فى أحد المحلات التجارية في وكالة البلح بمنطقة وسط البلد، وكلف النيابة بندب فريق من معمل الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وسرعة حصر الخسائر والتلفيات ومعرفة سبب الحريق.


مثلت المتهمة بقتل زوجها بالعمرانية جريمتها في حضور النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة لتطابقها النيابة باعترافاتها وتحريات البحث الجنائي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هزر معايا طعنته.. ننشر صورة المتهمة بقتل زوجها بعد وصلة مزاح بالعمرانية

30 دقيقة رعب بوكالة البلح.. نرصد اللحظات الأولى من الحريق.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يكشف سر مكالمة عضو مجلس الأهلى عقب الفوز بالكأس

شقيق العالم النووي أبو بكر رمضان يعلق على وفاته في المغرب

مقتل وإصابة 15 شخصا في انفجار مقلاة زيت أثناء احتفال بمدينة ألمانية

انتحار نجمة تلفزيون أطفال شنقا داخل منزل أسرتها ..صور

أول تعليق رسمي سعودي على حادثة مقتل تلميذ مدرسة ابتدائية فى الرياض

شاهد.. ماذا قال تركى ال الشيخ عن مدرب الميريا ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز الصينى .. 7 وصفات متنوعة أبرزها بالدجاج والصويا صوص

اسباب الم المفاصل المفاجئ .. 7 مخاطر وراء الشعور بها

أحلى كبيلز .. دنيا سمير غانم في صورة رومانسية مع زوجها رامي رضوان