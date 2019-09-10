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توك شو

وفاء وآيتن عامر: مش هنآخد فلوس مقابل التمثيل في هذه الحالة.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:07 ص
وفاء وآيتن عامر
وفاء وآيتن عامر
محمد القاضي
قالت الفنانة آيتن عامر، إنها من الممكن ألا تتقاضى أموالا على الأعمال فنية.

وأضافت "عامر"، خلال استضافتها ببرنامج " صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية "إسعاد يونس"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «ممكن مناخدش فلوس لو هنقدم حاجه ليها قيمة».

وأوضحت: «لو هندخل أدوار نلمها بنرفضها من غير ما نعرف مين الأبطال أو المخرج».

ومن جانبها قالت وفاء عامر«ايتن أختي لسه هاوية، وأما تكون عايزة تقول لا لأي دور تقرأه فقط»، موضحة: «العلامة الأولي في أعمالي كانت إعلان عن تنظيم الأسرة، وكان دربني عليه المخرج حسين حلمي».

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