وفاء وآيتن عامر: مش هنآخد فلوس مقابل التمثيل في هذه الحالة.. فيديو

قالت الفنانة آيتن عامر، إنها من الممكن ألا تتقاضى أموالا على الأعمال فنية.



وأضافت "عامر"، خلال استضافتها ببرنامج " صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية "إسعاد يونس"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «ممكن مناخدش فلوس لو هنقدم حاجه ليها قيمة».



وأوضحت: «لو هندخل أدوار نلمها بنرفضها من غير ما نعرف مين الأبطال أو المخرج».



ومن جانبها قالت وفاء عامر«ايتن أختي لسه هاوية، وأما تكون عايزة تقول لا لأي دور تقرأه فقط»، موضحة: «العلامة الأولي في أعمالي كانت إعلان عن تنظيم الأسرة، وكان دربني عليه المخرج حسين حلمي».