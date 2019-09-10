نشرة أخبار البرلمان.. أول تعليق من دينية النواب بعد إلغاء السعودية رسوم تكرار العمرة.. 6 حالات لقطع المعاش و2 للتعويض الإضافي

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاثنين 9 سبتمبر:
عضو سياحة البرلمان يعلق على قرار السعودية بشأن إلغاء رسوم تكرار العمرة
أشاد النائب أحمد ادريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بقرار المملكة العربية السعودية بشأن إلغاء قرار رسوم تكرار العمرة، لافتا إلى أنه بناء على القرار السعودى سيتم تطبيق قرار محكمة القضاء الإدارى أيضا بذات الشأن.
أول تعليق من دينية البرلمان بعد إلغاء السعودية رسوم تكرار العمرة
توجه اللواء شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب بالشكر للمملكة العربية السعودية وكذلك محكمة القضاء الإدارى المصرى العادل على قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة، إضافة إلى قيام الحكومة بإنشاء بوابة العمرة المصرية بمجلس الوزراء.
احذر من التخميس بالسيارات في الطرق.. عقوبات تصل للحبس وغرامة 20000 جنيه بقانون المرور الجديد
يعاني الكثير من المواطنين جراء ما يحدث من أعمال احتفالية بمختلف الطرق سواء بعمل سرادق عزاء أو فرح، أو عمل زفة للعروسين من خلال سير الموتوسيكلات والسيارات بطريقة عشوائية تؤثر علي حركة المرور،والتي يطلق عليها تخميس بالسيارات وهو الأمر الذي يحتاج لضبط خاصة أن سلبيات هذه الأعمال كبيرة وكثيرة للغاية
بعد إحالة 128 موظفا للتحقيق.. ما هي عقوبات اهمال الموظفين في العمل
أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى عام 2016، قانون الخدمة المدنية الجديد الذى يبلغ عدد مواده 76 مادة إضافة إلى مواد الإصدار، وتم تفعيل القانون بشكل رسمي بعد إقراره من جانب الرئيس وصدور اللائحة التنفيذية له.
برلماني: الإسراع في تنفيذ محطة الضبعة سيحدث نقلة فى مجال الطاقة فى مصر
قال النائب مصطفى الكمار إن الإسراع فى تنفيذ مشروع محطة الضبعة سيحدث نقلة فى مجال الطاقة فى مصر.
برلمانية: 5 مؤشرات قوية تدل على تحسن الاقتصاد المصري
أكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، وجود العديد من المؤشرات تعكس تحسن أداء حركة التجارة الوطنية مؤخرًا، بما كان له دور في تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلي 3.38 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 4.33 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 21.9%.
قانون المعاشات الجديد والفئات الرابحة.. 6 حالات لقطع المعاش وحالتان للتعويض الإضافي
يعتبر قانون المعاشات الجديد من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
معارض مدرسية مخفضة ومساعدات .. تعرف على فعاليات مستقبل وطن بالمحافظات خلال 24 ساعة
أعلن حزب مستقبل وطن عن تنظيم عدة فعاليات مختلفة بعدد من المحافظات أمس الأحد ، في إطار التخفيف عن المواطنين خاصة قبيل دخول المدارس.
تعرف على عقوبة انتحال صفة أي شخصية وفقا لـ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
أصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية "جرائم تقنية المعلومات"، وذلك خلال دور الانعقاد الخامس، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2018.
عضو سياحة البرلمان يعلق على قرار السعودية بشأن إلغاء رسوم تكرار العمرة
أشاد النائب أحمد ادريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بقرار المملكة العربية السعودية بشأن إلغاء قرار رسوم تكرار العمرة، لافتا إلى أنه بناء على القرار السعودى سيتم تطبيق قرار محكمة القضاء الإدارى أيضا بذات الشأن.
أول تعليق من دينية البرلمان بعد إلغاء السعودية رسوم تكرار العمرة
توجه اللواء شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب بالشكر للمملكة العربية السعودية وكذلك محكمة القضاء الإدارى المصرى العادل على قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة، إضافة إلى قيام الحكومة بإنشاء بوابة العمرة المصرية بمجلس الوزراء.
احذر من التخميس بالسيارات في الطرق.. عقوبات تصل للحبس وغرامة 20000 جنيه بقانون المرور الجديد
يعاني الكثير من المواطنين جراء ما يحدث من أعمال احتفالية بمختلف الطرق سواء بعمل سرادق عزاء أو فرح، أو عمل زفة للعروسين من خلال سير الموتوسيكلات والسيارات بطريقة عشوائية تؤثر علي حركة المرور،والتي يطلق عليها تخميس بالسيارات وهو الأمر الذي يحتاج لضبط خاصة أن سلبيات هذه الأعمال كبيرة وكثيرة للغاية
بعد إحالة 128 موظفا للتحقيق.. ما هي عقوبات اهمال الموظفين في العمل
أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى عام 2016، قانون الخدمة المدنية الجديد الذى يبلغ عدد مواده 76 مادة إضافة إلى مواد الإصدار، وتم تفعيل القانون بشكل رسمي بعد إقراره من جانب الرئيس وصدور اللائحة التنفيذية له.
برلماني: الإسراع في تنفيذ محطة الضبعة سيحدث نقلة فى مجال الطاقة فى مصر
قال النائب مصطفى الكمار إن الإسراع فى تنفيذ مشروع محطة الضبعة سيحدث نقلة فى مجال الطاقة فى مصر.
برلمانية: 5 مؤشرات قوية تدل على تحسن الاقتصاد المصري
أكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، وجود العديد من المؤشرات تعكس تحسن أداء حركة التجارة الوطنية مؤخرًا، بما كان له دور في تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلي 3.38 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 4.33 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 21.9%.
قانون المعاشات الجديد والفئات الرابحة.. 6 حالات لقطع المعاش وحالتان للتعويض الإضافي
يعتبر قانون المعاشات الجديد من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
معارض مدرسية مخفضة ومساعدات .. تعرف على فعاليات مستقبل وطن بالمحافظات خلال 24 ساعة
أعلن حزب مستقبل وطن عن تنظيم عدة فعاليات مختلفة بعدد من المحافظات أمس الأحد ، في إطار التخفيف عن المواطنين خاصة قبيل دخول المدارس.
تعرف على عقوبة انتحال صفة أي شخصية وفقا لـ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
أصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية "جرائم تقنية المعلومات"، وذلك خلال دور الانعقاد الخامس، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2018.