صلاح محسن: المنتخب الأولمبي يأمل في تحقيق بطولة طوكيو 2020

أكد صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونجم المنتخب الأولمبي، أن مباراة العودة أمام أمام المنتخب السعودي في غاية الصعوبة، مشيرا إلى أهمية خوض تلك المباريات من أجل تأهل كافة اللاعبين .



وأضاف صلاح محسن خلال لقائه بفضائية "أون سبورت "،أن لاعبي المنتخب الوطني على أتم الاستعداد من أجل تحقيق بطولة طوكيو "2020" .



ومن جهة أخري، أوضح صلاح محسن نجم النادي الأهلي، أنه لديه ثقة كبيرة تجاه المدير الفنى للفريق الأول فايلر، موضحا أن تركيز لاعبي القلعة الحمراء في الوقت الحالي هو تحقيق اللقب الافريقي وكافة البطولات من أجل إسعاد الجماهير .

