اكتشفي 6 أسرارا لنجاح عجينة الـ10 دقائق السحرية

تعتبر المعجنات من أصعب الأكلات التى تجعل ربة المنزل تفكر ألف مرة ،قبل إعدادها، فالعجينة لها أصول لتصبح جيدة مثل الجاهزة، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي ،6 أسرار لنجاح عجينة العشر دقايق السحرية .



أسرار نجاح العجينة السحرية :



- عدم استخدام البيض واللبن، فقط كل ما تحتاجه ربة البيت في هذه الوصفة، اللبن البودرة.

- ترك العجينة تتخمر مرتين للحصول على نتيجة مرضية عند استخدامها في إعداد الوصفات.

- لا بد ألا تدخل العجينة الفرن قبل وصول درجة الحرارة بداخله إلى 280 درجة.

- عدم ترك العجينة في الفرن لأكثر من 15 دقيقة، ولا أقل من 10 دقائق، وذلك مع المتابعة جيدا.

- إذا كنتِ ستخزنين العجينة في الفريزر، لا بد من تركها تبرد تماما بعد خروجها من الفرن.

- يمكنك تخزين العجينة مخمرة، ولكن يجب حفظها في علبة محكمة الغلق حتى لا تفسد.