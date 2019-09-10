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أسرع الطرق للتخلص من جفاف اليدين بعد المواعين

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
التخلص من جفاف اليدين
التخلص من جفاف اليدين بعد غسل المواعين
أسماء عبد الحفيظ
كابوس المواعين ،يعتبر شبحا يطارد أغلب ربات المنزل ،فهن تعانين كثيرا من تلف اليدين وجفاف الجلد ،نتيجة غسيل المواعين بشكل متكرر، وخاصة عندما يكثر عدد الأشخاص داخل المنزل ،وهن من تقمن بجميع الاعمال المنزلية ،ـلذلك نقدم لك سيدتي أفضل وأسرع الوصفات للتخلص من جفاف اليدين بعد المواعين ،كما أشار لها موقع everyday health.

تقشير الجلديجب الاهتمام بتقشير بشرة اليد مثل الوجه تماما، بل ربما أكثر قليلا خاصة لكثرة الأعمال الشاقة التي تقومين بها طوال اليوم، فيجب الالتزام بتقشير جلد اليد باستخدام المواد الطبيعية بانتظام، للتخلص من خلايا الجلد الميتة، التي تتجمع عليها وتسبب خشونتها الشديدة.

الماء الدافئ

بعد الانتهاء من المهام اليومية وغسيل المواعين وقبل وضع المرطبات، يجب نقع اليدين في حوض مملوء بالماء الدافئ لمدة عشر دقائق، مع إضافة قطرات من زيت اللافندر أو زيت الورد إلى الماء، وهو ما يجعل اليدين تمتصانه سريعا وتصبحان أكثر نعومة وحيوية.

الفازلين

يفضل استخدام الفازلين يوميا قبل النوم، حيث يوضع على اليدين بعد نقعهما في الماء الدافئ، ولكن لابد من ارتداء القفازات القطنية أثناء فترة النوم؛ وهو ما يزيد من تركيز ترطيب الفازلين على اليد وامتصاصه جيدا دون مسحه، وهو ما يجعلهما ناعمتين كالحرير صباحا.​​

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