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أخبار البلد

سامح شكري يصل القاهرة بعد إنهاء زيارته إلى الخرطوم

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:45 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولى، السفير سامح شكري وزير الخارجية، عائدا من الخرطوم بعد زيارة هناك التقى خلالها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية الدكتورة أسماء عبد الله.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الوزير سامح شكري، وصل على متن الرحلة المصرية القادمة من الخرطوم، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وودع الوزير سامح شكري، لدى مغادرته مطار الخرطوم، مساء الأثنين، وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عمر دهب، ومديرة إدارة مصر في وزارة الخارجية السودانية السفيرة أحلام أبو زيد، فضلا عن سفير مصر في السودان حسام عيسى، وأعضاء البعثة الديبلوماسية المصرية.

وأجري شكري، جلسة مباحثات مع عدد من المسؤولين بالخرطوم، أعقبها مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السودانية، عقده في القصر الجمهوري، وأكد أن مصر لن تدخر جهدا في استمرار التواصل مع السودان، وتفعيل كافة آليات العمل المشترك بين البلدين.

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