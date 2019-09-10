احذري قبل فعلها.. أخطاء تفسد مذاق اللحم المشوى

رصد موقع bright side، قواعد ثابتة يجب اتباعها أثناء شوي اللحوم الحمراء لطعم لذيذ ورائحة زكية ،ومذاق لا يقاوم ،وتجنب هذه الأخطاء لعد أفساد اللحم المشوى .



-تثبيت اللحم في السيخ

كثير منا يقوم بتثبيت قطع اللحم في السيخ ملتصقة ببعضها، وهذا خطأ ،وللحصول على تسوية ممتازة، والتأكد من أن كل قطعة من اللحم مشوية بشكل صحيح ، يجب أن تكون هناك فجوات بين القطع. فإذا قمت بتثبيت اللحوم بإحكام شديد جانب بعضها، فلن يتم تسويتها بشكل صحيح.



-تقطيع اللحم إلى مكعبات متساوية

القطع ذات الأحجام المختلفة تتطلب أوقات متفاوتة في الطهي حتى يتم تسويتها جميعًا. ومع ذلك البعض ينسى دائمًا هذه القاعدة ويقوم بتثبيت قطع اللحم بأحجام مختلفة على السيخ.



لذا يجب تقطيع اللحم إلى مكعبات متساوية من 2.5سم إلى 3سم، فإذا كان حجمها أصغر من ذلك، فسيكون جافًا جدًا ، وإذا كان حجمه أكبر، فلن ينضج اللحم بشكل صحيح.



-عدم وضع الخضراوات مع اللحم في السيخ

هذه عادة غريبة وأصلها لا يزال لغزًا. فمن الواضح أن الخضراوات تُطهى بشكل أسرع من اللحوم وإزالة الخضروات المطبوخة من سيخ ساخن، قد يعرضك للحرق. لذا فإذا كنت تتوق للخضروات المشوية، فقم بشويها في أسياخ منفصلة عن اللحم.



-استخدام فحم جيد

يستخدم بعض الأشخاص الألواح القديمة من السياج أو فروع الأخشاب الفاسدة أو أي شيء يمكن أن يجدوه في متناول اليد، بدلًا من قطع الفحم، وهذا خطأ. فنوعية الخشب لا تؤثر فقط على مدة السِواء، ولكن أيضًا على طعم اللحم المشوي. فإذا كنت تريد الحصول على سِواء سريع استخدم قطع فحم متساوية.



-صب الماء على الفحم

من أكثر الأخطاء الشائعة عند شِواء اللحوم الحمراء، صب الماء على الفحم، فذلك يتسبب في انخفاض درجة الحرارة، ويؤخر السِواء.

لذا، فإذا كان الفحم يحترق بقوة، قم بنقل الأسياخ جانبًا، وحرك الفحم باستخدام العصا، أو إذا كنت تصب الماء، قم بتسخينه أولًا.



-الشوي على نار مفتوحة

إذا حاولت شوي اللحم على نار مفتوحة، فذلك سوف يغير من اللون الخارجي فقط للحم، دون تسويتها جيدًا من الداخل، لذا، قم بتغطيتها بشبكة بها مربعات صغيرة مفتوحة.



-التأكد من سخونة الفحم

الفحم المسخن بشكل صحيح يصبح مغطى بطبقة من اللون الرمادي يمكن من خلالها رؤية لهب أحمر حار. لذلك، عندما يتحول الفحم إلى اللون الرمادي، فقد حان وقت الطهي.​