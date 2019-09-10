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أخبار العالم

إسرائيل تستعد للتصعيد مع سوريا

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:55 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتصعيد محتمل مع سوريا، بعد إعلان الجيش رصد إطلاق عدد من الصواريخ من سوريا، صباح الإثنين.

وقالت قناة "ريشت كان" الإسرائيلية: "بعد إطلاق القذائف الصاروخية من سوريا فجر الإثنين، والتي لم تعبر الحدود، طلب الجيش الإسرائيلي من منسقي الأمن في المجالس الإقليمية للمستوطنات على الحدود الشمالية، الاستعداد لاحتمال التصعيد".

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق "في ساعات الصباح الباكر، رُصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا، لم تجتز إلى داخل إسرائيل".

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي "أطلقت الصواريخ من عناصر في ميليشيات شيعية بقيادة فيلق القدس الإيراني، من مشارف دمشق".

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي "نحذر نظام بشار الأسد من دفع ثمن باهظ لسماحه للإيرانيين وللميليشيات الشيعية بالعمل من داخل أراضيه، بغض طرفه، وبالتعاون معها"، على حد قوله.

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