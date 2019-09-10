محمد الباز: نعيش عصر إعادة هيكلة الدولة بعد حكم العشوائية

قال الإعلامى محمد الباز، إننا نعيش عصر إعادة هيكلة الدولة بعد أن كان يحكمها العشوائية، وهذا هو المستقبل.



وأضاف محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن الدولة المصرية تمتلك الآن مشروعا كبيرا جدا لإصلاح القطاع الإداري فى الدولة.



وأوضح محمد الباز، أن القطاع الإداري في الدولة يعتبر المتسبب الرئيسي في معوقات التنمية، معقبا: «لدينا مشكلة فى كفاءة هؤلاء الموظفين، ونعانى من طريقة المعاملة من موظفى الجهاز الإدارى» .



واستطرد محمد الباز، « ما يلفت الانتباه فى أداء الدولة المصرية الآن، أنها لا تخضع للابتزاز من خصومها، ولا تدخل فى معارك جانبية، ومشروع إصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة، يوجد من يريد أن يوقف مثل هذه المشروعات».