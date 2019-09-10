ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الباز: نعيش عصر إعادة هيكلة الدولة بعد حكم العشوائية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:03 ص
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
محمد القاضي
قال الإعلامى محمد الباز، إننا نعيش عصر إعادة هيكلة الدولة بعد أن كان يحكمها العشوائية، وهذا هو المستقبل.

وأضاف محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن الدولة المصرية تمتلك الآن مشروعا كبيرا جدا لإصلاح القطاع الإداري فى الدولة.

وأوضح محمد الباز، أن القطاع الإداري في الدولة يعتبر المتسبب الرئيسي في معوقات التنمية، معقبا: «لدينا مشكلة فى كفاءة هؤلاء الموظفين، ونعانى من طريقة المعاملة من موظفى الجهاز الإدارى» .

واستطرد محمد الباز، « ما يلفت الانتباه فى أداء الدولة المصرية الآن، أنها لا تخضع للابتزاز من خصومها، ولا تدخل فى معارك جانبية، ومشروع إصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة، يوجد من يريد أن يوقف مثل هذه المشروعات».

ترشيحاتنا

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره السعودي

محمود علاء يكشف عن حقيقة تعرضه لحادث سير

تركى ال الشيخ يضع التشكيل الفنى لفريق الميريا الإسبانى ..فيديو

جنش يكشف حقيقة هجوم رئيس الزمالك عليه .. فيديو

المستشار عماد أبو هاشم يكشف سبب انشقاقه عن جماعة الإخوان والعودة لـ مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

طريقة عمل النودلز الصينى .. 7 وصفات متنوعة أبرزها بالدجاج والصويا صوص