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هاني الناظر يقدم نصائح لأولياء الأمور لوقاية أبنائهم من الأمراض.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:46 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قدم الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، بعض النصائح التي يجب التزام أولياء الأمور بها تجاه أبنائهم الطلبة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

وقال هاني الناظر، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامجها "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"،: "يجب استخدام الطلاب للمناديل الورقية في المدرسة في حالات البرد، والإكثار من الفاكهة الطازجة؛ ما يمنع الإصابة بكم هائل من الأمراض التي نتعرض لها، بالإضافة إلى أهميتها في الحفاظ على سلامة وصحة الجلد والأظافر والشعر ونضارة البشرة وحيويتها واحتفاظها بلونها الطبيعي الخالي من البقع الداكنة".

وأشار هاني الناظر، إلى أن فصل الخريف من أصعب فصول العام، فرغم الاعتدال في درجات الحرارة، إلا أن الميكروبات والكائنات الجلدية والفطريات تنشط وتنتشر في درجات الحرارة المعتدلة؛ مثل الجديري المائي، وتنتشر بسهولة بين الطلاب نتيجة الاختلاط المباشر في هذا الفصل.


وشدد أستاذ الأمراض الجلدية على أهمية الاستحمام؛ خصوصًا في فصل الشتاء؛ بجانب الاهتمام بقصّ الأظافر كونها مصدر نمو البكتريا المسببة للعديد من الأمراض، ولخطورتها في حدوث إصابات بين الطلاب في أثناء اللعب فيما بينهم خلال اليوم الدراسي.

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