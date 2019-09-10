هاني الناظر يقدم نصائح لأولياء الأمور لوقاية أبنائهم من الأمراض.. فيديو

قدم الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، بعض النصائح التي يجب التزام أولياء الأمور بها تجاه أبنائهم الطلبة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.





وقال هاني الناظر، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامجها "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"،: "يجب استخدام الطلاب للمناديل الورقية في المدرسة في حالات البرد، والإكثار من الفاكهة الطازجة؛ ما يمنع الإصابة بكم هائل من الأمراض التي نتعرض لها، بالإضافة إلى أهميتها في الحفاظ على سلامة وصحة الجلد والأظافر والشعر ونضارة البشرة وحيويتها واحتفاظها بلونها الطبيعي الخالي من البقع الداكنة".





وأشار هاني الناظر، إلى أن فصل الخريف من أصعب فصول العام، فرغم الاعتدال في درجات الحرارة، إلا أن الميكروبات والكائنات الجلدية والفطريات تنشط وتنتشر في درجات الحرارة المعتدلة؛ مثل الجديري المائي، وتنتشر بسهولة بين الطلاب نتيجة الاختلاط المباشر في هذا الفصل.







