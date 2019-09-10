محمد الباز لـ الإخوان: اللي بيجي على مصر بيتكسر ضهره.. فيديو

قال الإعلامى محمد الباز، إن مصر دخلت معركة مع جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو، معقبا: «بحكم التاريخ، اللى بييجي على مصر بيتكسر ظهره».
وأضاف محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: «عندما تكون هناك معركة واضحة فى البلد لا يصح أن يكون هناك فريق مع وضد وفريق يكتفي بالمشاهدة فقط».
وأكد محمد الباز: «مصر الدولة الكبيرة لا تخضع لابتزاز الصغار، ولا يوجد كيان صغير او دولة صغيرة من الممكن ان تبتز مصر وأن تخضع لها، ومصر ترد فى الوقت المناسب وبالشكل المناسب».
وأوضح محمد الباز،: «ويوجد قطاع يكتفي بالفرجة فقط، ويوجد دول تعمل ضد مصر، ومن الغريب أن نجد مواطنا فى هذا البلد يتابع ما يحدث و يكون متحير».