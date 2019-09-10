محمد الباز لـ الإخوان: اللي بيجي على مصر بيتكسر ضهره.. فيديو

قال الإعلامى محمد الباز، إن مصر دخلت معركة مع جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو، معقبا: «بحكم التاريخ، اللى بييجي على مصر بيتكسر ظهره».





وأضاف محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: «عندما تكون هناك معركة واضحة فى البلد لا يصح أن يكون هناك فريق مع وضد وفريق يكتفي بالمشاهدة فقط».





وأكد محمد الباز: «مصر الدولة الكبيرة لا تخضع لابتزاز الصغار، ولا يوجد كيان صغير او دولة صغيرة من الممكن ان تبتز مصر وأن تخضع لها، ومصر ترد فى الوقت المناسب وبالشكل المناسب».



