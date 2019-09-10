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أخبار البلد

إتمام أكثر من 500 عملية بـ مستشفى الرمد التخصصي في بورسعيد ضمن التأمين الصحي الشامل

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
مستشفي الرمد التخصصي
مستشفي الرمد التخصصي في بورسعيد
عبدالصمد ماهر
أعلن الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، نجاح مستشفى الرمد التخصص في بورسعيد، عن إجراء أكثر من 500 عملية كبرى خلال 70 يوما منذ إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. 

وصرح مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، بأن مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد نجحت في إجراء 563 عملية جراحية كبرى خلال 70 يوما من ضمنهم 78 عملية تم إجراؤها لأول مرة بالمستشفى والمحافظة كعمليات: جراحة تجميل وإصلاح الحول والجفون، ترقيع القرنية، إصلاح كسر بالجمجمة عند العين، استخراج جسم غريب من داخل العين، إزالة ورم حميد بالعين، توصيل مجري الدموع، كتاركتا مع زراعة عدسة،حقن جسم زجاجي،جلوكوما (مياه زرقاء).. وغيرها، وهي العمليات التي تمت بنجاح كبير من خلال الفريق الطبي المتميز بالمستشفي. 

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن العيادات الخارجية تردد عليها حوالي 25000 مواطن منذ افتتاحها في الأول من يوليو. 

جدير بالذكر أن مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد خضعت للتطوير من ضمن 7 مستشفيات لضمهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتم تطوير بها 9 عيادات خارجية و3 غرف عمليات تم انشاؤها على أحدث معايير الجودة العالمية و12 سريرا داخليا  لخدمة أهالي محافظة بورسعيد، بتكلفة بلغت ٥٦ مليون جنيه، ونجحت في الحصول على الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة في شهر أغسطس لتصبح ثالث مستشفى يتم اعتمادها في المحافظة.

وأكد د.أحمد السبكي على حرص المنظومة على توفير جميع الكوادر الطبية والاستعانة بخبراء دوليين وأساتذة جامعيين لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين ومنهم على سبيل المثال الدكتور طارق شعراوي أستاذ ورئيس قسم "الجلوكوما" المياه الزرقاء في جامعة جنيف بسويسرا ورئيس الجمعية الدولية للمياه الزرقاء الذي أجرى اول ثلاث عمليات مياه زرقاء بالمستشفى، والدكتور محمد صلاح رئيس هيئة المستشفيات التعليمية الذي أجرى عمليات زرع القرنية.

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