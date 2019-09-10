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رياضة

طارق سليمان يكشف عن حقيقة ضغط النادي الأهلي لاستمراره مع فايلر.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:46 ص
طارق سليمان
طارق سليمان
محمد رشاد
كشف طارق سليمان مدرب حراس المرمى السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن كواليس رحيله عن الفريق، بعد رحيل مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.

وقال طارق سليمان سليمان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "عبد الحفيظ كلمني وقالي اني مش مكمل، جوة النادي كانوا زعلانين اني ماشي، لكن ده بيتي و مقدرش اتاخر عن بيتي في أي وقت".

واستطرد طارق سليمان: "فايلر كان مصمم انه يجيب بالجهاز الفني الكامل بتاعه، وعرفت ان إدارة الأهلي حاولت تضغط لاستمراري في الفريق ولكن ده قرار المدير الفني".

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