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رياضة

طارق سليمان يبكي على الهواء بعد سرد لحظاته الأخيرة في الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:45 ص
طارق سليمان
طارق سليمان
محمد رشاد
ظهر طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، بحزن شديد، وذلك عند سرد لحظات المران الأخير له مع حراس النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه لم يكن يريد رؤية لاعبي الفريق الأحمر بعد قرار إقالته من منصبه.

واضطر الإعلامي هاني حتحوت إلى الخروج لفاصل، في أثناء برنامجه الماتش المذاع على قناة صدى البل، بعد ظهور علامات الحزن الشديد على طارق سليمان عقب سرد اللحظات الأخيرة له فى مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الهواء.

وقال طارق سليمان في تصريحاته للماتش إنه تمالك نفسه بصعوبة من شدة تأثره بالموقف ، كما أن سيد عبد الحفيظ أبلغه أن السويسري فايلر مدرب الأهلي الجديد سيصل بعد يومين والحراس لن تجد من يدربها فأخبره بأنه سيتولى هذه المهمة دون تردد.

وواصل طارق سليمان : "شريف إكرامي اندهش من تدريبي في هذا التوقيت وقال لي اني اقود التدريبات بقوة رغم رحيلي فأخبرته أنني سأعمل بقوة حتى اخر وقت".

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