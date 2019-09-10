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أخبار البلد

العراق يترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 152

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:43 ص
اجتماع وزراء الخارجية
اجتماع وزراء الخارجية العرب
محمد مجدي
قال الدكتور أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، ان العراق سيترأس ممثلًا بوزير الخارجية محمد علي الحكيم اجتماع الدورة ١٥٢ العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم الثلاثاء، في القاهرة.

وأضاف الدكتور أحمد الصحاف، في بيان له أن العراق سيتسلم رئاسة الاجتماع من جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

وأكد الدكتور أحمد الصحاف، أن وزير الخارجية العراقي سيلقي كلمة في الاجتماع، ثم يعقد مؤتمرًا مشتركًا مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عقب انتهاء أعمال الاجتماع.

وأوضح الدكتور أحمد الصحاف، أن الاجتماع يناقش عددًا من الموضوعات والبنود الموضوعة على جدول الأعمال، والتي يُؤمّل منها بلورة مواقف مُوحّدة إزاء قضايا المنطقة، ولا سيما القضايا العربيّة، وتأكيد أهمية إنهاء الأزمات التي تعاني منها المنطقة بالطرق السلمية، ودعم جُهُود مكافحة الإرهاب.

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