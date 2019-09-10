أحمد عادل عبد المنعم يشيد بـ طارق سليمان.. والأخير: رحل عن الأهلي برغبته.. فيديو

أشاد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، بإمكانيات طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق.





وقال أحمد عادل عبد المنعم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: أوقات كثيرة لم يحصل سليمان على حقه، ولكن الجميع كان يعلم كيف يعمل هذا الرجل".





وأضاف أحمد عادل عبد المنعم: "أتواصل معه دائما واثق به وبقدراته، فهو مدرب كبير وأتمنى أن أتدرب معه مرة اخرى".



