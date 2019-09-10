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رياضة

شقيق طارق سليمان: صدفة وقدر أنني وشقيقي دربنا الشناوي.. وكان موهوبا منذ الصغر

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:35 ص
طارق سليمان
طارق سليمان
محمد رشاد
أكد ماهر سليمان، مدرب حراس الظفرة الإماراتي وشقيق طارق مدرب حراس الأهلي السابق، أنه صدفة قدرية بأن يدرب ‏هو وشقيقه محمد الشناوي في أهم مرحلتين بحياته.‏

وقال ماهر سليمان،خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد الشناوي من ‏الحراس الموهوبين الذين قدموا الكثير للكرة المصرية على المستوى المحلي والدولي".

وأكمل ماهر سليمان، : "الشناوي موهوب ولديه ثقة كبيرة، تشرفت بتدريبه في نادي الحامول عندما كان عمره 9 سنوات، وكان دائمًا ‏يتدرب بمفرده بعد نهاية التدريبات".‏

واستطرد ماهر سليمان،: "كان يظهر عليه ملامح الموهبة وأنه سيكون حارسا كبيرا، وصدفة قدرية أنني وطارق دربنا الشناوي في أهم ‏مرحلتين بحياته".‏

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