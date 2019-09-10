شقيق طارق سليمان: صدفة وقدر أنني وشقيقي دربنا الشناوي.. وكان موهوبا منذ الصغر

أكد ماهر سليمان، مدرب حراس الظفرة الإماراتي وشقيق طارق مدرب حراس الأهلي السابق، أنه صدفة قدرية بأن يدرب هو وشقيقه محمد الشناوي في أهم مرحلتين بحياته.
وقال ماهر سليمان،خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد الشناوي من الحراس الموهوبين الذين قدموا الكثير للكرة المصرية على المستوى المحلي والدولي".
وأكمل ماهر سليمان، : "الشناوي موهوب ولديه ثقة كبيرة، تشرفت بتدريبه في نادي الحامول عندما كان عمره 9 سنوات، وكان دائمًا يتدرب بمفرده بعد نهاية التدريبات".
واستطرد ماهر سليمان،: "كان يظهر عليه ملامح الموهبة وأنه سيكون حارسا كبيرا، وصدفة قدرية أنني وطارق دربنا الشناوي في أهم مرحلتين بحياته".
وقال ماهر سليمان،خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد الشناوي من الحراس الموهوبين الذين قدموا الكثير للكرة المصرية على المستوى المحلي والدولي".
وأكمل ماهر سليمان، : "الشناوي موهوب ولديه ثقة كبيرة، تشرفت بتدريبه في نادي الحامول عندما كان عمره 9 سنوات، وكان دائمًا يتدرب بمفرده بعد نهاية التدريبات".
واستطرد ماهر سليمان،: "كان يظهر عليه ملامح الموهبة وأنه سيكون حارسا كبيرا، وصدفة قدرية أنني وطارق دربنا الشناوي في أهم مرحلتين بحياته".