شقيق طارق سليمان: صدفة وقدر أنني وشقيقي دربنا الشناوي.. وكان موهوبا منذ الصغر

أكد ماهر سليمان، مدرب حراس الظفرة الإماراتي وشقيق طارق مدرب حراس الأهلي السابق، أنه صدفة قدرية بأن يدرب ‏هو وشقيقه محمد الشناوي في أهم مرحلتين بحياته.‏



وقال ماهر سليمان،خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد الشناوي من ‏الحراس الموهوبين الذين قدموا الكثير للكرة المصرية على المستوى المحلي والدولي".

‏

وأكمل ماهر سليمان، : "الشناوي موهوب ولديه ثقة كبيرة، تشرفت بتدريبه في نادي الحامول عندما كان عمره 9 سنوات، وكان دائمًا ‏يتدرب بمفرده بعد نهاية التدريبات".‏



واستطرد ماهر سليمان،: "كان يظهر عليه ملامح الموهبة وأنه سيكون حارسا كبيرا، وصدفة قدرية أنني وطارق دربنا الشناوي في أهم ‏مرحلتين بحياته".‏