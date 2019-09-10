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شاهد.. صيادون ينقذون غزالة وقعت في ورطة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
صيادون ينقذون غزالا
صيادون ينقذون غزالا في ورطة
محمد القاضي
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض صيادون ينقذون غزالة وقعت في ورطة.

وتوضح لقطات الفيديو كيف تمكن الصيادون من منطقة فولكوفيسك الروسية من سحب غزالة عالقة في مستنقع.

وكانت النساء، ممن كن يجمعن الفطر في الغابة المجاورة، قد وجدن الحيوان المسكين في ورطة، فلجأن للضباط المسؤولين عن حماية البيئة، الذين توجهوا إلى بعض الصيادين، الذين سحبوا الغزال من المستنقع.



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